Під Харковом в усипальниці IX століття знайшли вироби із золота і стародавні вушні палички (відео)

Дослідження на території села Верхній Салтів проводили археологи Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.

Як зазначив керівник експедиції історик Валерій Скирда, в даній сімейній усипальниці катакомбного типу знайшли останки чотирьох людей: чоловіка, двох жінок і дитини.

Здивувало вчених те, що тут збереглися залишки дерева, а на ногах чоловіка також збереглися залишки шкіряного взуття - це є рідкістю.

Також дослідники виявили в похованні Салтівської археологічної культури золоті сережки, вироби з бронзи, бісер з відбитками руки майстра, бубонці, ґудзики, монети, які використовувалися як прикраси, знаряддя праці, і навіть стародавню вушну паличку.

Археологи знайшли під Харковом неушкоджене поховання аланів з артефактами (фото: скріншот)

"Чоловіки аланські дуже добре стежили за собою, і це якраз такий пристрій, для того, щоб вушка чистити", - розповіла археолог Людмила Дайнека.

Науковці розповіли, що всього біля городища виділяють чотири могильники.

"Тут було городище з кам'яними стінами, як укріплений пост. Навколо нього було два селища. В укріпленому поселенні жила адміністрація, військові, а в селищах жили звичайні ремісники, люди, які займалися сільським господарством", - пояснює Скирда.

Всі знайдені артефакти передадуть до археологічного музею університету Каразіна, і після реставрації їх покажуть на виставці в жовтні.

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