Під Харковом в усипальниці IX століття знайшли вироби із золота і стародавні вушні палички (відео)

Під Харковом археологи виявили при розкопках неушкоджене поховання з останками та артефактами в поселенні аланів, що датується IX століттям. В усипальниці часів Хазарського каганату знайшли монети, вироби із золота, бронзи, і, що особливо порадувало науковців - з дерева.
Про це передає "Суспільне. Харків".
Дослідження на території села Верхній Салтів проводили археологи Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.
Як зазначив керівник експедиції історик Валерій Скирда, в даній сімейній усипальниці катакомбного типу знайшли останки чотирьох людей: чоловіка, двох жінок і дитини.
Здивувало вчених те, що тут збереглися залишки дерева, а на ногах чоловіка також збереглися залишки шкіряного взуття - це є рідкістю.
Також дослідники виявили в похованні Салтівської археологічної культури золоті сережки, вироби з бронзи, бісер з відбитками руки майстра, бубонці, ґудзики, монети, які використовувалися як прикраси, знаряддя праці, і навіть стародавню вушну паличку.
Археологи знайшли під Харковом неушкоджене поховання аланів з артефактами (фото: скріншот)
"Чоловіки аланські дуже добре стежили за собою, і це якраз такий пристрій, для того, щоб вушка чистити", - розповіла археолог Людмила Дайнека.
Науковці розповіли, що всього біля городища виділяють чотири могильники.
"Тут було городище з кам'яними стінами, як укріплений пост. Навколо нього було два селища. В укріпленому поселенні жила адміністрація, військові, а в селищах жили звичайні ремісники, люди, які займалися сільським господарством", - пояснює Скирда.
Всі знайдені артефакти передадуть до археологічного музею університету Каразіна, і після реставрації їх покажуть на виставці в жовтні.
Відео: під Харковом виявили усипальницю з артефактами в поселенні IX століття
Раніше повідомлялося, що зовсім нещодавно під Дніпром знайшли поселення та артефакти кіммерійців, бронзової епохи та раннього середньовіччя.
Нагадаємо також, що перед цим археологи під Хмельницьким знайшли поселення, що старіше за біблійний Потоп - ці будови з артефактами відносяться до трипільської культури, і датуються приблизно 5 тисячоліттям до нашої ери.