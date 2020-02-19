ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Под Харьковом в ставке утонули дети: спасенный мальчик рассказал про трагедию (видео)

STYLERПроисшествия    19.02.2020 - 22:02
Под Харьковом в ставке утонули дети: спасенный мальчик рассказал про трагедию (видео)
Под Харьковом в ставке утонули дети (коллаж РБК-Украина)

Двое детей пытались спасти друга, но также провалились под лед

Под Харьковом трое детей провалились под лед на местном пруду в городе Лозовая, и в результате ЧП двое мальчиков 2007 годов рождения утонули. Выживший школьник был госпитализирован в состоянии средней тяжести.

Как рассказали в ГСЧС, ребенка заметил мужчина, который проезжал мимо ставка - парень находился в воде и держался за край льда. Тогда водитель позвал на помощь других людей, и вместе при помощи троса его удалось вытащить на берег. Уже в больнице мальчик рассказал, что был на пруду не один.

После жуткого происшествия спасатели достали из проруби тела двух погибших ребят - это ученики местной средней школы и лицея.

Сейчас спасенный мальчик рассказал детали трагедии, которая произошла вечером 17 февраля.

"Мы гуляли в парке, и Дима решил сходить на лед. Мы были уверены, что он твердый. Мы переходили уже несколько раз туда и обратно. Дима предложил подойти к берегу, и там увидел тонкий лед. Когда он к нему подошел, лед начал трескаться. Он упал и кричал "Помогите!" - вспомнил он.

Также мальчик сообщил, что вместе с другом Акимом пытался спасти товарища, но и под их ногами сломался лед - и все втроем оказались в воде.

"Аким с Димой начали паниковать сильно. Я вообще не паниковал", - добавил парень.

Видео: Под Харьковом трое детей провалились под лед - единственный выживший дал интервью

Напомним, что 18 февраля на водоеме "Победа" города Богодухов Харьковской области пятеро рыбаков провалились под лед, один из них погиб.

Добавим, что спасатели призывают украинцев не выходить на тонкий и ненадежный лед, быть крайне осторожными и не допускать на водоемы детей.

Под Ровно парни забили до смерти отца четырех детей: детали трагедии В Украине с 2020 года детей не будут принимать в детские дома
Новости Украины ГСЧСспасателипроисшествиепреступленияледутопление
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь