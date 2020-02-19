Під Харковом в ставку потонули діти: врятований хлопчик розповів про трагедію (відео)

Під Харковом в ставку потонули діти (колаж РБК-Україна)

Двоє дітей намагалися врятувати друга, але також провалилися під лід

Під Харковом троє дітей провалилися під кригу на місцевому ставку в місті Лозова, і в результаті НП двоє хлопчиків 2007 років народження потонули. Школяр, який вижив, був госпіталізований в стані середньої тяжкості.

Як розповіли в ДСНС, дитину помітив чоловік, який проїжджав мимо ставка - хлопець перебував у воді і тримався за край криги. Тоді водій покликав на допомогу інших людей, і разом за допомогою троса його вдалося витягнути на берег. Вже в лікарні хлопчик розповів, що був на ставку не один.

Після жахливої події рятувальники дістали з ополонки тіла двох загиблих дітей - це учні місцевої середньої школи та ліцею.

Зараз врятований хлопчик розповів подробиці трагедії, яка сталася ввечері 17 лютого.

"Ми гуляли в парку, і Дмитро вирішив сходити на кригу. Ми були впевнені, що вона тверда. Ми переходили вже кілька разів туди і назад. Дмитро запропонував підійти до берега, і там побачив тонку кригу. Коли він до неї підійшов, крига почала тріскатися. Він впав і кричав "Допоможіть!" - згадав він.

Також хлопчик повідомив, що разом з другом Акімом намагався врятувати товариша, але і під їх ногами зламалася крига - і всі втрьох опинилися у воді.

"Акім з Дмитром почали панікувати сильно. Я взагалі не панікував", - додав хлопець.

Відео: Під Харковом троє дітей провалилися під лід - єдиний вцілилий дав інтерв'ю

Нагадаємо, що 18 лютого на водоймі "Перемога" міста Богодухів Харківської області п'ятеро рибалок провалилися під кригу, один з них загинув.

Додамо, що рятувальники закликають українців не виходити на тонкий і ненадійний лід, бути вкрай обережними та не допускати на водойми дітей.