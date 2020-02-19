ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Під Харковом в ставку потонули діти: врятований хлопчик розповів про трагедію (відео)

STYLERПодії    19.02.2020 - 22:02
Під Харковом в ставку потонули діти: врятований хлопчик розповів про трагедію (відео)
Під Харковом в ставку потонули діти (колаж РБК-Україна)

Двоє дітей намагалися врятувати друга, але також провалилися під лід

Під Харковом троє дітей провалилися під кригу на місцевому ставку в місті Лозова, і в результаті НП двоє хлопчиків 2007 років народження потонули. Школяр, який вижив, був госпіталізований в стані середньої тяжкості.

Як розповіли в ДСНС, дитину помітив чоловік, який проїжджав мимо ставка - хлопець перебував у воді і тримався за край криги. Тоді водій покликав на допомогу інших людей, і разом за допомогою троса його вдалося витягнути на берег. Вже в лікарні хлопчик розповів, що був на ставку не один.

Після жахливої події рятувальники дістали з ополонки тіла двох загиблих дітей - це учні місцевої середньої школи та ліцею.

Зараз врятований хлопчик розповів подробиці трагедії, яка сталася ввечері 17 лютого.

"Ми гуляли в парку, і Дмитро вирішив сходити на кригу. Ми були впевнені, що вона тверда. Ми переходили вже кілька разів туди і назад. Дмитро запропонував підійти до берега, і там побачив тонку кригу. Коли він до неї підійшов, крига почала тріскатися. Він впав і кричав "Допоможіть!" - згадав він.

Також хлопчик повідомив, що разом з другом Акімом намагався врятувати товариша, але і під їх ногами зламалася крига - і всі втрьох опинилися у воді.

"Акім з Дмитром почали панікувати сильно. Я взагалі не панікував", - додав хлопець.

Відео: Під Харковом троє дітей провалилися під лід - єдиний вцілилий дав інтерв'ю

Нагадаємо, що 18 лютого на водоймі "Перемога" міста Богодухів Харківської області п'ятеро рибалок провалилися під кригу, один з них загинув.

Додамо, що рятувальники закликають українців не виходити на тонкий і ненадійний лід, бути вкрай обережними та не допускати на водойми дітей.

Під Рівне хлопці забили до смерті батька чотирьох дітей: деталі трагедії В Україні з 2020 року дітей не прийматимуть у дитячі будинки
Новини України ДСНСспасателипроисшествиепреступленияледутопление
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся