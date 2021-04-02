Под Харьковом спасли пса, который неделю плавал на льдине без еды

Собаку на льдине обнаружили на Печенежском водохранилище. Добраться до нее было невозможно, и активисты четыре дня пытались помочь голодному животному.

"4 день совместных попыток спасти собаку на замерзшем водохранилище закончился победой. Она находилась на льду уже неделю и каждый день для нее был риском провалиться под воду. Собаку спасали вшестером", - рассказали спасатели.

Они с помощью моторной лодки отрезали льдину от основной части водохранилища. Однако льдина все еще была очень большой, и пес мог соскользнуть в воду в любой момент. Когда спасатели начали сужать радиус, собака испугалась и нырнула под воду, но потом увидела, что помощь близко и снова вскарабкалась на льдину.

"Здесь пошел в наступление дайвер Александр. Он добрался до камыша, и сумел из воды схватить собаку. Через пару минут испуганная, мокрая Эмма (так мы ее назвали) сидела в лодке и бежать было некуда", - объяснили активисты.

Собаку транспортировали в Харьков и оставили под наблюдением. Она все еще испугана и не доверяет людям, но ее отправят на домашнюю передержку, чтобы она адаптировалась.

Под Харьковом активисты спасли собаку, которая неделю плавала на льдине