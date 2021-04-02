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Під Харковом врятували пса, який тиждень плавав на крижині без їжі

Автор: Анна Шиканова

В Харківській області врятували собаку, яка тиждень плавала на крижині без їжі. Активісти чотири дні не могли допомогти дворнязі, але зрештою їхні зусилля увінчалися успіхом.

Деталі розповіли в співтоваристві "Порятунок тварин. Харків" на Facebook.

Собаку на крижині виявили на Печенізькому водосховищі. Дістатися до неї було неможливо, і активісти чотири дні намагалися допомогти голодній тварині.

"4 день спільних спроб врятувати собаку на замерзлому водоймищі закінчився перемогою. Вона перебувала на льоду вже тиждень і кожен день для неї був ризиком провалитися під воду. Собаку рятували вшістьох", - розповіли рятувальники.

Вони за допомогою моторного човна відрізали крижину від основної частини водоймища. Однак крижина все ще була дуже великою, і пес міг зісковзнути у воду в будь-який момент. Коли рятувальники почали звужувати радіус, собака злякалася і пірнула під воду, але потім побачила, що допомога близько і знову залізла на крижину.

"Тут пішов у наступ дайвер Олександр. Він дістався до очерету, і зумів з води схопити собаку. Через пару хвилин перелякана, мокра Емма (так ми її назвали) сиділа в човні та тікати було нікуди", - пояснили активісти.

Собаку транспортували в Харків і залишили під наглядом. Вона все ще перелякана і не довіряє людям, але її відправлять на домашню перетримку, щоб вона адаптувалася.

Під Харковом активісти врятували собаку, яка тиждень плавала на крижині

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як чоловік врятував дитину з крижини за допомогою вудки.

А також ми писали про те, що у Києві хлопець витягнув дівчину з крижаної води.

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Новини України ледспасателисобака
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