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Под Харьковом "скорая" задавила женщину: жуткое видео попало в сеть

Харьков, Среда 29 июля 2020 09:12
Под Харьковом "скорая" задавила женщину: жуткое видео попало в сеть
Под Харьковом скорая помощь наехала на женщину (фото: РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В сети опубликовали видео наезда "скорой" на 43-летнюю женщину

В Харьковской области в селе Циркуны карета скорой помощи насмерть сбила женщину. Об этом пишут в местных Telegram-каналах "Труха" и "СТО Харьков". Пока что правоохранительные органы не прокомментировали инцидент. Трагедия произошла вечером 29 июля.

Отмечается, что женщинапереходила дорогу в неустановленном месте. От полученных травм она погибла на месте.

На видео попал момент торможения "скорой" и звук удара. По словам очевидцев, перед столкновением у авто странно погасли фары. На видео попал именно этот момент.

От полученных травм человекскончался на месте. Вся информация сейчас уточняется.

Осторожно, видео 18+. Его можно посмотреть по ссылке.

"43-летняя женщина перебегала проезжую часть вне пешеходного перехода перед автомобилем "Skoda", который на встречной полосе движения пропускал автомобиль "скорой", чтобы осуществить поворот налево. Сбитая женщина погибла на месте ДТП", - сообщили позже в Нацполиции.

Следователем открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Все обстоятельства аварии устанавливаются

Как мы ранее писали, в воскресенье, 26 июля, в Киеве вечером двое молодых людей решили развлечься и угнали маршрутку "Богдан". Когда водитель отошел, парни зашли в салон автобуса и поехали в сторону улицы Кирилловской.

Также мы сообщали, что ранее в Харькове полицейские врезались в "скорую" с пациентом. Инцидент произошел на перекрестке проспекта Юбилейный и улицы Академика Павлова возле торгового центра "Бабарашово".

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