Під Харковом "швидка" задавила жінку: моторошне відео потрапило в мережу

Під Харковом швидка допомога наїхала на жінку (фото: РБК-Україна)

В мережі опублікували відео наїзду "швидкої" на 43-річну жінку

В Харківській області в селі Циркуни карета швидкої допомоги на смерть збила жінку. Про це пишуть у місцевих Telegram-каналах "Полова" і "СТО Харків". Поки що правоохоронні органи не прокоментували інцидент. Трагедія сталася увечері 29 липня.

Наголошується, що женщинапереходила дорогу у невстановленому місці. Від отриманих травм вона загинула на місці.

На відео потрапив момент гальмування "швидкої" і звук удару. За словами очевидців, перед зіткненням у авто дивно погасли фари. На відео потрапив саме цей момент.

Від отриманих травм человекскончался на місці. Вся інформація наразі уточнюється.

Обережно, відео 18+. Його можна переглянути за посиланням.

"43-річна жінка перебігала проїжджу частину поза межами пішохідного переходу перед автомобілем "Skoda", який на зустрічній смузі руху пропускав автомобіль "швидкої", щоб здійснити поворот наліво. Збита жінка загинула на місці ДТП", - повідомили пізніше в Нацполиции.

Слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. ст 2. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Всі обставини аварії встановлюються

Як ми раніше писали, у неділю, 26 липня, в Києві ввечері двоє молодих людей вирішили розважитися і викрали маршрутку "Богдан". Коли водій відійшов, хлопці зайшли в салон автобуса і поїхали в бік вулиці Кирилівській.

Також ми повідомляли, що раніше у Харкові поліцейські врізалися в "швидку" з пацієнтом. Інцидент стався на перехресті проспекту Ювілейний та вулиці Академіка Павлова біля торгового центру "Бабарашово".