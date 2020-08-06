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Под Харьковом ребенка засыпало песком: подростка искали всю ночь

Харьков, Четверг 06 августа 2020 13:02
Под Харьковом ребенка засыпало песком: подростка искали всю ночь
Под Харьковом ребенка засыпало песком (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Харьковской области произошла трагедия с 14-летним ребенком

В Харьковской области произошла трагедия. 14-летний подросток из села Смирновка Лозовского района вечером пошел гулять на карьер, где его засыпало песком. Родители искали его всю ночь, но утром узнали страшные новости. Об этом сообщает пресс-служба Харьковской полиции.

В полицию родители мальчика обратились

вечером 5 августа, они сообщили, что сын в 17:00 ушел гулять и до настоящего времени домой не вернулся. Поиски ребенка продолжались всю ночь. Утром тело ребенка было найдено в местном карьере, засыпанное песком.

Факт происшествия зарегистрировано в Едином учета Лозовского отдела полиции. Сейчас правоохранительные органы ведут расследование произошедшего.

Под Харьковом ребенка засыпало песком: подростка искали всю ночь

Под Харьковом погиб 14-летний ребенок (фото:

Как ранее мы сообщали, под Киевом на карьере засыпало песком трех человек. Оползень случился в селе Тадиевка Володарского района. Компания отправилась на нелегальный карьер, чтобы набрать песок, но закончилось все завалом и трагедией.

Ранее сообщалось, что в июне в Киеве девочку засыпало песком во время игры, и ее успели спасти только чудом.

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