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Під Харковом дитину засипало піском: підлітка шукали всю ніч

Харків, Четвер 06 серпня 2020 13:02
Під Харковом дитину засипало піском: підлітка шукали всю ніч
Під Харковом дитини засипало піском (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У Харківській області сталася трагедія з 14-річною дитиною

У Харківській області сталася трагедія. 14-річний підліток із села Смирновка Лозівського району ввечері пішов гуляти на кар'єр, де його засипало піском. Батьки шукали всю ніч, але вранці дізналися страшні новини. Про це повідомляє прес-служба Харківської поліції.

В поліцію батьки хлопчика звернулися

увечері 5 серпня, вони повідомили, що син в 17:00 пішов гуляти і до теперішнього часу додому не повернувся. Пошуки дитини тривали всю ніч. Вранці тіло дитини було знайдено в місцевому кар'єрі, засипане піском.

Факт події зареєстровано в Єдиному обліку Лозівського відділу поліції. Зараз правоохоронні органи ведуть розслідування події.

Під Харковом дитину засипало піском: підлітка шукали всю ніч

Під Харковом загинув 14-річний дитина (фото:

Як раніше ми повідомляли, під Києвом на кар'єрі засипало піском трьох осіб. Зсув трапився в селі Тадиевка Володарського району. Компанія вирушила на нелегальний кар'єр, щоб набрати пісок, але закінчилося все завалом і трагедією.

Раніше повідомлялося, що в червні у Києві дівчинку засипало піском під час гри, і її встигли врятувати тільки дивом.

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