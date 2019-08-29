ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Под Харьковом мужчина угрожал врачу японским мечом: хотел измерить давление

STYLERЖизнь    29.08.2019 - 18:49
Под Харьковом мужчина угрожал врачу японским мечом: хотел измерить давление
Фото: Меч-катана (пресс-служба полиции)

Мужчина угрожал работникам больницы физической расправой

В Харьковской области в одной из больниц произошел неприятный инцидент. Один из пациентов медучреждения, будучи пьяным, угрожал врачу японским мечом. Об этом сообщает полиция Харьковской области. ЧП произошло в селе Высочиновка 27 августа.

59-летний мужчина пришел в амбулаторию и попросил измерить артериальное давление. Интересно, что на прием он взял с собой меч-катану. Когда медик сделал ему замечание, мужчина начал ругаться матом и угрожать.

После этого местный житель сделал несколько взмахов мечом, а потом приставил его к врачу. Мужчина заявил работникам больницы, что ему за такие "выбрыки" ничего не будет.

Под Харьковом мужчина угрожал врачу японским мечом: хотел измерить давлениеФото: Меч-катана (пресс-служба полиции)

В итоге правоохранительные органы задержали дебошира. Как оказалось, мужчина был ранее судим. Ему сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по статье - 7 лет лишения свободы.

Как мы ранее писали, 27 августа, в Киевской области в разных местах произошло два очень похожих самоубийства. При этом обе жертвы парни 1991 года рождения, которые застрелились с помощью гладкоствольного ружья.

Напомним, что под Полтавой 57-летний мужчина облил себя бензином и поджег после того, как поссорился с женой. Инцидент произошел в селе Рашевцы.

В Киеве остановили мертвецки пьяного водителя с российскими номерами: он даже не проснулся Такие драконы могут наделать много бед: под Ровно задержали пьяного в стельку водителя
Новости Украины пьяный
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь