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Он вынес меня на руках: пострадавшая в "Токио Стар" рассказала новые детали трагедии

STYLERЖизнь    28.08.2019 - 22:52
Он вынес меня на руках: пострадавшая в "Токио Стар" рассказала новые детали трагедии
Пожар в "Токио Стар" - девушку вынес на руках ее парень (Коллаж РБК-УКраина)

Девушка приехала в Одессу вместе со своим парнем на отдых

Екатерина Русских, 16-летняя девушка, которая находилась в одесском отеле "Токио Стар" во время жуткого пожара, рассказала историю своего счастливого спасения. Об этом пишет издание "Думская".

Девушка получила в пожаре страшные ожоги, у нее обгорело 12% тела и как рассказал заведующий ожогового отделения десятой больницы Одессы Александр Ставратий, Екатерине Русских вынуждены были провести операцию. Кроме того, ей понадобится помощь в реабилитации и дальнейшем лечении.

"У девушки раны активно заживают и в скором времени ее тоже выпишут. Сейчас она принимает антибактериальную терапию и ежедневные перевязки с антисептическими мазями", - рассказал врач.

Он вынес меня на руках: пострадавшая в &quot;Токио Стар&quot; рассказала новые детали трагедии

Екатерина Русских едва не погибла в пожаре в отеле "Токио Стар" (фото: Думская)

Екатерина Русских рассказала, что в этом году она закончила школу в селе Цебриково Великомихайловского района, а летом решила вместе со своим молодым человеком поехать в Одессу на море.

В ту злополучную ночь она спала в своем номере на втором этаже, когда услышала стук в дверь. Когда ребята открыли дверь, то увидели там только огонь и дым, дышать было уже нечем.

Сергей схватил Катю за руку и потащил из горящего здания. Несколько раз они падали в горящие обломки, но снова поднимались и бежали. А когда Катя выбилась из сил и не смогла подняться, Сергей взял ее на руки и вынес из горящего здания.

"Я, наверное, отравилась дымом, на улице мне хотелось спать, и я несколько раз отключалась, засыпала. Потом приехали медики, положили меня на носилки и дальше я почти ничего не помню", - рассказала девушка.

Он вынес меня на руках: пострадавшая в &quot;Токио Стар&quot; рассказала новые детали трагедии

Пожар в "Токио Стар" - Екатерину Русских спас из огня ее парень (фото: Думская)

В больнице она находится уже почти 10 дней и только сейчас ей удалось отмыть волосы от сажи. Медики запрещали ей мыться, так как опасались попадания инфекции на зараженные участки.

За то время, что она находится в больнице, к ней ни разу не обратились представители отеля, чтобы предложить помощь или компенсацию.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в пожаре в гостинице "Токио Стар" погибла молодая пара из Киева, которые собирались пожениться.

А также рассказывали о том, что владелец "Токио Стар" написал Зеленскому письмо.

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