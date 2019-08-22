Просто поссорились: под Полтавой мужчина совершил самосожжение

Под Полтавой мужчин сжег себя (Коллаж РБК-Украина)

Мужчина скончался на месте от полученных ожогов

В селе Рашевцы Гадячского района Полтавской области 57-летний мужчина облил себя бензином и поджег. Детали происшествия рассказали в пресс-службе полиции Полтавской области.

Трагедия произошла 20 августа. Известно, что житель Киева вышел во двор своего дачного хозяйства после ссоры с женой и покончил жизнь самоубийством путем самоподжога.

"Мужчина после бытовой ссоры со своей женой облил себя бензином, после чего поджег. От полученных ожогов пострадавший скончался прямо на месте до приезда скорой медицинской помощи", - сообщили в полиции.

Данные о происшествии внесены в Единый реестр досудебного расследования по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины (Умышленное убийство, совершенное в состоянии сильного душевного волнения). Полиция выясняет все обстоятельства трагедии и тело погибшего направлено в морг для проведения экспертиз.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в пожаре, который произошел в гостинице "Токио Стар" сгорела молодая влюбленная пара из Киева, которые собирались пожениться. В момент гибели, влюбленные держались за руки.

А также мы рассказывали о том, что под Николаевом мужчина облил собственную мать растворителем и поджег. На суде парень признался, что конфликт произошел из-за чрезмерного употребления алкоголя.