ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Під Харковом чоловік погрожував лікарю японським мечем: хотів виміряти тиск

STYLERЖиття    29.08.2019 - 18:49
Під Харковом чоловік погрожував лікарю японським мечем: хотів виміряти тиск
Фото: Меч катана (прес-служба поліції)

Чоловік погрожував працівникам лікарні фізичною розправою

У Харківській області в одній з лікарень стався неприємний інцидент. Один з пацієнтів медустанови, будучи п'яним, погрожував лікарю японським мечем. Про це повідомляє поліція Харківської області. НП сталася в селі Височинывка 27 серпня.

59-річний чоловік прийшов в амбулаторію і попросив виміряти артеріальний тиск. Цікаво, що на прийом, він узяв з собою меч-катану. Коли медик зробив йому зауваження, чоловік почав лаятися та погрожувати.

Після цього місцевий погрозив мечем і зробив кілька помахів, а потім приставив його до лікаря. Чоловік заявив працівникам лікарні, що йому за такі "вибрики" нічого не буде.

Під Харковом чоловік погрожував лікарю японським мечем: хотів виміряти тискФото: Меч катана (прес-служба поліції)

В результаті правоохоронні органи затримали дебошира. Як виявилося, чоловік був раніше судимий. Йому повідомили про підозру у ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання за статтею - 7 років позбавлення волі.

Як ми раніше писали, 27 серпня, у Київській області в різних місцях відбулося два дуже схожих самогубства. При цьому обидві жертви хлопці 1991 року народження, які застрелилися з допомогою гладкоствольної рушниці.

Нагадаємо, що під Полтавою 57-річний чоловік облив себе бензином і підпалив після того, як посварився з дружиною. Інцидент стався в селі Рашевці.

У Києві зупинили мертвецьки п'яного водія з російськими номерами: він навіть не прокинувся Такі дракони можуть наробити багато лиха: під Рівно затримали п'яного водія
Новини України пьяный
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся