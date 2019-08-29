Під Харковом чоловік погрожував лікарю японським мечем: хотів виміряти тиск

Фото: Меч катана (прес-служба поліції)

Чоловік погрожував працівникам лікарні фізичною розправою

У Харківській області в одній з лікарень стався неприємний інцидент. Один з пацієнтів медустанови, будучи п'яним, погрожував лікарю японським мечем. Про це повідомляє поліція Харківської області. НП сталася в селі Височинывка 27 серпня.

59-річний чоловік прийшов в амбулаторію і попросив виміряти артеріальний тиск. Цікаво, що на прийом, він узяв з собою меч-катану. Коли медик зробив йому зауваження, чоловік почав лаятися та погрожувати.

Після цього місцевий погрозив мечем і зробив кілька помахів, а потім приставив його до лікаря. Чоловік заявив працівникам лікарні, що йому за такі "вибрики" нічого не буде.

Фото: Меч катана (прес-служба поліції)

В результаті правоохоронні органи затримали дебошира. Як виявилося, чоловік був раніше судимий. Йому повідомили про підозру у ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання за статтею - 7 років позбавлення волі.



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