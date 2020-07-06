Под Харьковом полицейский бросил ребенка в воду: все подробности

Под Харьковом сотрудник полиции бросил ребенка в реку (коллаж: РБК-Украина)

В Харьковской области, полицейский бросил ребенка в воду

В Харьковской области в селе Слобожанское произошел громкий инцидент с сотрудником полиции. Дело в том, что он бросил ребенка в воду, пытаясь его "притопить". При этом он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Очевидцы рассказали, что инцидент произошел вчера, 5 июля, на пляже. Но с ребенком все в порядке, он не пострадал. Мужчина, который его бросил в воду работает помощником дежурного в Липецком отделении полиции. Об этом рассказал глава местной районной государственной администрации Артур Товмасян на своей странице в Facebook.

Он также завил, что и. о. начальника Харьковского ОП ГУНП в Харьковской области Андрей Дмитриев лично следит за этим делом. Товмасян прикрепил скриншот заявления возмущенной свидетельницы происшествия, которая отметила, что ребенок сильно напуган.

"Ребенка вытянули, ребенок напуган, на вопрос, зачем ты это сделал, ответило оно – хотел притопить!", - рассказала женщина.

В данный момент уже начато служебное расследование. Также будут опрошены все свидетели этого происшествия. После этого будет приниматься решение об увольнении полицейского.

Автор поста также подчеркнул, что не стоит по этому случаю судить всех сотрудников правоохранительных органов.

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Автор: Роман Мирончук