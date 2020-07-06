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Під Харковом поліцейський кинув дитину у воду: усі подробиці

STYLERЖиття    06.07.2020 - 18:52
Під Харковом поліцейський кинув дитину у воду: усі подробиці
Під Харковом співробітник поліції кинув дитину в річку (колаж: РБК-Україна)

У Харківській області, поліцейський кинув дитину у воду

У Харківській області у селі Слобожанське стався гучний інцидент із співробітником поліції. Річ у тім, що він кинув дитину у воду, намагаючись її "притопити". При цьому він перебував у стані алкогольного сп'яніння.

Очевидці розповіли, що інцидент стався вчора, 5 липня, на пляжі. Але з дитиною все в порядку, вона не постраждала. Чоловік, який кинув його у воду працює помічником чергового у Липецькому відділенні поліції. Про це розповів голова місцевої районної державної адміністрації Артур Товмасян на своїй сторінці в Facebook.

Він також завив, що в. о. начальника Харківського ВП ГУНП в Харківській області Андрій Дмитрієв особисто стежить за цією справою.Товмасян прикріпив скріншот заяви обуреної свідка події, яка зазначила, що дитина сильно налякана.

"Дитину витягли, дитина налякана, на питання, навіщо ти це зробив, відповіло воно – хотів притопити!", - розповіла жінка.

Наразі вже розпочато службове розслідування. Також будуть опитані всі свідки цієї події. Після цього буде прийматися рішення про звільнення поліцейського.

Автор посту також підкреслив, що не варто за цим інцидентом судити всіх співробітників правоохоронних органів.

Нагадаємо, під Одесою дівчинка померла від важких опіків, оскільки мама викликала швидку на наступний день.

Раніше у Миколаєві жінка покусала санітарку через свою дочку, яку лікарі хотіли госпіталізувати.

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Автор: Роман Мирончук

Теги Новини України Харківполицейский беспредел
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