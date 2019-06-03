Под Харьковом обнаружили опасных клещей: все подробности

Клещи под Харьковом - специалисты нашли опасных млекопитающих (иллюстративное фото: pixabay.com)

Специалисты нашли клещей, которые являются возбудителями опасных болезней

Клещи под Харьковом проявляют большую активность. Так эксперты провели обследования возле села Березовка Золочевского района. Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.

Специалисты установили 400 ловушек для клещей. При этом им удалось поймать 25 млекопитающих. Клещей проверяли на наличие возбудителей туляремии, лептоспироза и других опасных болезней.

Эксперты получили два положительных результата туляремии и шесть положительных результатов на лептоспироз. Возбудителей других опасных инфекций выявлено не было.

Клещи под Харьковом - специалисты нашли опасных млекопитающих (иллюстративное фото: pixabay.com)

Кроме того, эксперты также исследовали 88 клещей, которых собрали в природе, на наличие возбудителей болезни Лайма. Было получено четыре положительных результата.

Напомним, что мы писали о том, как правильно удалить клеща, если рядом нет врача. Клещ впивается в кожу не сразу. Его очень важно быстро удалить, не дав совершить укусить. Но если он все же успел впиться, его нужно аккуратно вытянуть.

Ранее сообщалось о том, что Доктор Комаровский объяснил родителям, что нужно быстро сделать при аллергических реакциях на укусы насекомых. Эксперт пояснил, что укусы бывают разные – на детей могут напасть жалящие насекомые и кровососущие.