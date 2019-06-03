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Під Харковом виявили небезпечних кліщів: усі подробиці

STYLERЖиття    03.06.2019 - 21:35
Під Харковом виявили небезпечних кліщів: усі подробиці
Кліщі під Харковом - фахівці знайшли небезпечних ссавців (ілюстративне фото: pixabay.com)

Фахівці знайшли кліщів, які є збудниками небезпечних хвороб

Кліщі під Харковом проявляють велику активність. Так експерти провели обстеження біля села Березівка Золочівського району. Про це повідомили в Харківському обласному лабораторному центрі.

Фахівці встановили 400 пасток для кліщів. При цьому їм вдалося зловити 25 ссавців. Кліщів перевіряли на наявність збудників туляремії, лептоспірозу та інших небезпечних хвороб.

Експерти отримали два позитивних результати туляремії та шість позитивних результатів на лептоспіроз. Збудників інших небезпечних інфекцій виявлено не було.

Під Харковом виявили небезпечних кліщів: усі подробиці

Кліщі під Харковом - фахівці знайшли небезпечних ссавців (ілюстративне фото: pixabay.com)

Крім того, експерти також дослідили 88 кліщів, яких зібрали в природі, на наявність збудників хвороби Лайма. Було отримано чотири позитивні результати.

Нагадаємо, що ми писали про те, як правильно видалити кліща, якщо поруч немає лікаря. Кліщ впивається в шкіру не відразу. Його дуже важливо швидко видалити, не давши зробити вкусити. Але якщо він все ж встиг впитися, його потрібно акуратно витягнути.

Раніше повідомлялося про те, що Доктор Комаровський пояснив батькам, що потрібно швидко зробити при алергічних реакціях на укуси комах. Експерт пояснив, що укуси бувають різні – на дітей можуть напасти комахи, що жалять і кровоссальні.

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