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Под Харьковом молния угодила в дом: он мгновенно вспыхнул

Автор: Людмила Жукова

В Харьковской области молния угодила в частный дом и он мигом вспыхнул и загорелся.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Харьковской области.

Инцидент произошел 30 июня в поселке Моначиновка Купьянского района.

На место возгорания дома немедленно направили отделение пожарно-спасательной части. В момент прибытия спасателей горела крыша хозяйственной постройки.

По показаниям свидетелей, пожар произошел из-за разряда молнии, который попал в крышу сарая, рассказали в пресс служба ДСНС области.

Отмечается, что кроме удара молнии и пожара, в Харьковской области пострадали и огороды, которые во время ливня засыпал град. Во стихией в большей степени попали города Купянск и Люботин - там осадки повредил овощи и растения. А в Лозовой ветер был настолько сильным, что повалил несколько деревьев.

Как уберечься от удара молнии

Во время ударов молнии не подходите близко к электропроводке, молниеотводу, водостокам с крыш, антенне, не стойте рядом с окном, по возможности выключите телевизор, радио и другие электробытовые приборы.

Если вы на природе - то лучше всего будет лечь на землю, в ямку или овраг. От высоких деревьев нужно находиться на расстоянии не менее 30 метров. Не открывайте зонт и выключите мобильник. До укрытия идите спокойным шагом, а не бегите бегом.

Напомним, недавно под Житомиром молния чуть не убила школьницу, которая разговаривала по мобильному.

Также мы писали о том, что перед этим под Харьковом мужчину убило ударом молнии.

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