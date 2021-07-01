Под Харьковом молния угодила в дом: он мгновенно вспыхнул

Инцидент произошел 30 июня в поселке Моначиновка Купьянского района.

На место возгорания дома немедленно направили отделение пожарно-спасательной части. В момент прибытия спасателей горела крыша хозяйственной постройки.

По показаниям свидетелей, пожар произошел из-за разряда молнии, который попал в крышу сарая, рассказали в пресс служба ДСНС области.

Отмечается, что кроме удара молнии и пожара, в Харьковской области пострадали и огороды, которые во время ливня засыпал град. Во стихией в большей степени попали города Купянск и Люботин - там осадки повредил овощи и растения. А в Лозовой ветер был настолько сильным, что повалил несколько деревьев.

Как уберечься от удара молнии

Во время ударов молнии не подходите близко к электропроводке, молниеотводу, водостокам с крыш, антенне, не стойте рядом с окном, по возможности выключите телевизор, радио и другие электробытовые приборы.

Если вы на природе - то лучше всего будет лечь на землю, в ямку или овраг. От высоких деревьев нужно находиться на расстоянии не менее 30 метров. Не открывайте зонт и выключите мобильник. До укрытия идите спокойным шагом, а не бегите бегом.