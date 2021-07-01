Під Харковом блискавка влучила в будинок: він миттєво спалахнув

Інцидент стався 30 червня в селищі Моначинівка Куп'янського району.

На місце загоряння будинку негайно направили відділення пожежно-рятувальної частини. У момент прибуття рятувальників горів дах господарської будівлі.

За свідченнями свідків, пожежа сталася через розряд блискавки, який потрапив у дах сараю, розповіли в прес-службі ДСНС області.

Відзначається, що крім удару блискавки і пожежі, в Харківській області постраждали і городи, які під час зливи засипав град. Під стихією більшою мірою потрапили міста Куп'янськ та Люботин - там опади пошкодив овочі та рослини. А в Лозовій вітер був настільки сильним, що повалив кілька дерев.

Як уберегтися від удару блискавки

Під час ударів блискавки не підходьте близько до електропроводки, блискавковідводу, водостоків з дахів, антени, не стійте поруч з вікном, по можливості вимкніть телевізор, радіо та інші електропобутові прилади.

Якщо ви на природі - то найкраще буде лягти на землю, в ямку або Яр. Від високих дерев потрібно перебувати на відстані не менше 30 метрів. Не відкривайте парасольку і вимкніть мобільник. До укриття йдіть спокійним кроком, а не біжіть бігом.