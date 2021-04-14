Під Харковом мати залишила маленьких синів самих вдома та поїхала до Києва на заробітки

Під Харковом жінка залишила своїх дітей вдома, а сама відправилася до Києва. В результаті хлопчики 8 і 9 років, просиділи у квартирі цілу добу, самі пішли на вулицю, де голодних і брудних малюків і помітили перехожі.

Небайдужі громадяни викликали поліцію, а також купили дітям шкарпетки, оскільки вони були в зимовому взутті на босу ногу. Крім того, хлопчикам купили їжу.

За словами братів, мати поїхала до Кєва, а їх залишила самих.

"Було дуже брудно, велика кількість тарганів. Брудна постільна білизна, а точніше її відсутність, можна сказати. Продукти харчування також відсутні", - розповів керівник служби у справах дітей Первомайської міськради Вадим Петренко, описуючи умови, в яких залишилися малюки.

Як зазначають соцпрацівники, ця сім'я вже четвертий місяць перебуває у них на обліку.

Так, цієї зими на недоглянутих дітей поскаржилися сусіди. Хлопчиків тоді не забрали, а просто допомогли продуктами.

Як з'ясувалося, 27-річна Ірина виховує синів одна. Соцпрацівники кажуть, що жінка прибрала в будинку, але ремонт через брак грошей зробити не змогла.

"Я зв'язалася з мамою. Мама пояснила, що поїхала до Києва по роботі та повернеться вночі. За словами матері, залишити дітей їй було не з ким. Тому вона приготувала їжу і поїхала на добу до Києва", - розповіла старший інспектор ювенальної превенції Лозівського райвідділу поліції.

За словами сусідів, жінка офіційно ніде не працює, на життя заробляє випадковими заробітками. Алкоголем не зловживає, але хоч сама виглядає пристойно, хлопчики не дуже доглянуті.

Також вони розповіли, що батько хлопчиків не живе з дітьми вже кілька років, і хоча проживає в сусідньому під'їзді, про синів забув.

Хлопчиків поки забрали в санаторій, де їх вже оглянули лікарі. З матір'ю дітей найближчим часом буде працювати комісія міськради. Саме вона й вирішить, коли дітям можна буде повернутися додому.