Під Харковом блискавка влаштувала яскраве шоу: видовищне відео

Блискавка під Харковом здивувала навіть метеорологів (ілюстративне фото: pixabay.com)

Блискавка під Харковом показала себе у всій красі у вечірньому небі

В Харківській області гроза влаштувала в небі яскраве шоу з гуркотом грому і гігантськими зміями-блискавками. Відео зняв молодий чоловік з ніком distan_dan і виклав його в мережу, після чого ролик став неймовірно популярним.

Насправді, це 40-хвилинне відео, яке молодий чоловік зробив у смт Слобожанське, змонтував під пісню Біллі Айліш і виклав в мережу.

"Я так зрозумів всім дуже сподобалося, ну 40 хвилин життя не даремно витратив, спасибі всім тим хто виклав у сторіс, в тому числі і великим паблікам", - написав хлопець в Instagram.

Ролик припав до смаку і синоптикам гідрометцентру, які зробили у Facebook його репост.

"Уповільнена зйомка удару блискавки в Слобожанському, - підписали відео синоптики Харківського регіонального центру з гідрометеорології.

Блискавка у Слобожанському, 14 червня 2020 р Уповільнена зйомка удару блискавки вчора, 14 червня у Слобожанському. Автор відео - distan_dan (instagram) Опубліковано Харківський регіональний центр з гідрометеорології Понеділок, 15 червня 2020 р.

Танець блискавок в Харківській області (відео: facebook.com/kharkivmeteo)

Як ми писали раніше, Україну накриє грозами і прийде похолодання, синоптики назвали дату.

Також повідомлялося, що у Миколаєві злива затопила центр міста так сильно, що автомобілі опинилися по вікна у воді.

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Автор: Светлана Мащенко