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Под Харьковом у горе-матери забрали четырех детей (фото)

Автор: Владимир Костырин

Под Харьковом у женщины забрали четырех детей из-за ненадлежащего исполнения родительских обязанностей и злоупотребления спиртными напитками. Малышей доставили в больницу, а на горе-мать составили протокол.

Об этом передали в пресс-службе полиции Харьковской области.

Случай произошел в поселке городского типа Савинцы в Изюмском районе.

К правоохранителям обратились неравнодушные жители населенного пункта, которые рассказали о ненадлежащем уходе их соседкой за своими детьми и ее аморальном образе жизни.

На проверку ситуации отправилась комиссия по вопросам защиты прав детей и сотрудники ювенальной превенции.

Выяснилось, что данная семья уже находилась на учете в службе по делам детей Савинского поселкового совета, как такая, что оказалась в сложных жизненных обстоятельствах.

Дома у многодетной матери царил полный беспорядок. Сама женщина была пьяной. В полиции отметили, что она не могла должным выполнять свои родительские обязанности.

"Условия проживания детей поразили должностных лиц - антисанитарные условия, беспорядок, отсутствие готовой пищи и запасов продуктов питания", - говорится в публикации.

На основании увиденного, правоохранители изъяли из семьи двух мальчиков 10 и 2 лет и двух девочек 8 и 5 лет.

Кроме того, на женщину составили административный протокол по ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) КУоАП.

Под Харьковом у женщины забрали четырех детей из-за пьянства и невыполнения родительских обязанностей (фото: hk.npu.gov.ua)

Ранее сообщалось, что в Чугуеве "копы" спасли 2-летнего мальчика от матери-пьяницы, которая оставила ребенка голодным на два дня.

Также мы писали о том, что недавно под Житомиром мать бросила на неделю четверых детей, а сама развлекалась в соседнем селе.

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ХарьковМинистерство социальной политики