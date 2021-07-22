Под Житомиром мать бросила на неделю четверых детей: развлекалась в соседнем селе

В Житомирской области многодетная мать бросила без присмотра четверых детей и уехала в соседнее село – развлекаться с друзьями и употреблять алкоголь. Через неделю старшая дочь не выдержала и позвонила в полицию.

Как сообщили в полиции, 38-летняя жительница Новоград-Волынского уже неоднократно попадала в поле зрения социальных служб и правоохранительных органов.

На нее был составлен уже 15 протоколов о невыполнении своих родительских обязанностей. Она регулярно оставляет своих четверых детей и исчезает на неделю и больше. Однако семья на учете как неблагополучная не состоит.

Журналисты ТСН посетили дом, где без опеки взрослых регулярно остаются дети. Там живет 15-летняя Кристина, 14-летняя Иванка, 10-летняя Карина и 7-летняя Анюта. За девочками присматривает самая старшая. Она же и позвонила в полицию и сообщила, что мама ушла неделю назад и до сих пор не вернулась.

Горе-мать полиция отыскала в соседнем селе – женщина находилась в нетрезвом состоянии. Однако она сразу поняла, что полиция приехала за ней.

Как сообщил начальник службы по делам детей Новоград-Волынской РГА Владимир Бойкл, причин поставить семью на учет не было – якобы было только одно заявление от сельского головы о том, что мама оставила детей одних и ушла в соседнее село. О 15 протоколах в РГА не слышали.

Однако в полиции уже во второй раз поставили вопрос о лишение горе-матери родительских прав.

Дети в отсутствии матери живут в заброшенном доме на окраине села. Окна выбиты, а весь двор зарос бурьяном. Соседи рассказали, что это не первый случай, когда мать их бросает одних на произвол судьбы. Люди помогали им с едой. Старшая дочь призналась, что маму жалко – она пьет.

В социальных службах выдвинули и другую версию, почему детей не торопятся забирать из семьи – дети очень любят маму, привязаны к ней и сильно ее жалеют. Пить она начала три года назад, после того как погиб ее муж. Женщина обещает, что бросит пить и уже устроилась на работу. Ей дали полгода на исправление ситуации.

Под Житомиром горе-мать бросила четверых детей одних и уехала развлекаться в соседнее село