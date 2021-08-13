Оставила ребенка голодным на два дня: в Чугуеве "копы" спасли 2-летнего мальчика от матери-пьяницы
Под Полтавой в Чугуеве мать ушла пьянствовать, оставив своего 2-летнего сына на два дня голодным дома. Правоохранители составили на женщину админпротокол, а малыша передали бабушке.
Об этом 13 августа говорится в сообщении пресс-службы полиции Чугуевщины.
Начальник сектора ювенальной превенции Чугуевского РУП совместно со Службой по делам детей совершил рейд в дом, где проживает женщина, злоупотребляющая спиртными напитками, с маленьким ребенком
Дом был в плохом состоянии, окна выбиты, кругом - бутылки из-под алкогольных напитков.
"После выяснения обстоятельств, инспектор ювенальной превенции и работник соцслужбы обнаружили, что ребенок был голодной 2 дня, пока мать выпивала", - передали в полиции.
В итоге на горе-мать был составлен протокол по статье 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими обязанностей по воспитанию детей).
Чтобы не подвергать здоровье ребенка опасности, малыша передали бабушке.
В полиции заявили, что сотрудники местного сектора ювенальной превенции будут регулярно проверять семью.
В Чугуеве мать ушла пьянствовать, оставив маленького сына голодным на 2 дня (фото: facebook.com/91police)
В сети в комментариях люди возмущаются такому поведению матери, которая предпочитает выпивать, чем следить за своим маленьким сыном.
- Это кем нужно быть, чтобы своего да еще и двухлетнего ребенка оставлять голодным?! Практически ежедневно происходят трагические или почти трагические истории с несовершеннолетними. Происходит это у населения на глазах, а мы молчим и чего-то ждем. В первую очередь неравнодушные соседи должны побеспокоиться о судьбе детей, которые не нужны своим родителям...
- А что здесь не нашлось соседей, чтобы пожаловаться, все знали и видели что мама запойная и молчали...
- Если бы нужен этот ребенок был бабушке, то давно бы забрала! Если нет возможности, сил, то можно было уже сообщить в службу, чтобы дитя не мучилось!
Ранее сообщалось, что в Бердянске двое малышей босиком сбежали от пьяной матери.
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