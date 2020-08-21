Под Харьковом 2-летнему малышу диагностировали "мгновенную смерть", но врачи совершили чудо

В городе Южное Харьковской области медики "скорой" помощи приехали на вызов к 2-летнему ребенку. Малыш потерял сознание и перестал подавать признаки жизни, но врачам удалось совершить чудо.

О том, как бригада врачей вернула к жизни маленького мальчика, сообщает пресс-служба Харьковского областного центра экстренной медицинской помощи и катастроф.

Так, около 10 утра 21 августа вызов с сообщением "ребенок без сознания" поступил на линию "103".

"Прибыв на место вызова, бригада ЭМП №505 во главе с фельдшером Тимченко поставила предварительный диагноз: "Мгновенная смерть" и начала проведение сердечно-легочной реанимации. Благодаря профессиональным действиям бригады, сердечный ритм у мальчика было восстановлено, - говорится в сообщении.

А дальнейшие реанимационные мероприятия проводила бригада ЭМП №303 во главе с врачом Онищенко, которая позже и госпитализировала ребенка вместе с мамой до лечебного заведения.

"Спасибо всему составу бригад ЭМП 505 и 303, а именно: фельдшеру Тимченко, водителю Малахову, врачу Онищенко, фельдшеру Гулаге и водителю Есауленко за слаженную и высокопрофессиональную работу", - написали в сообщении и показали фото врачей.

Под Харьковом врачи спасли 2-летнего ребенка (фото: facebook.com/ekstrena.dopomoga.kh)

Ранее мы писали, что во Львове произошло настоящее чудо с 4-летним мальчиком, который утонул на 5 минут.

Также мы рассказывали историю про полицейского, что шел с работы и спас женщин от нападения.