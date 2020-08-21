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Под Харьковом 2-летнему малышу диагностировали "мгновенную смерть", но врачи совершили чудо

Южное, Пятница 21 августа 2020 21:33
Под Харьковом 2-летнему малышу диагностировали "мгновенную смерть", но врачи совершили чудо
Под Харьковом врачи спасли ребенка с диагнозом "мгновенная смерть" (фото: freepik)
Автор: Светлана Мащенко

В Харьковской области врачи совершили настоящее чудо и спасли малыша

В городе Южное Харьковской области медики "скорой" помощи приехали на вызов к 2-летнему ребенку. Малыш потерял сознание и перестал подавать признаки жизни, но врачам удалось совершить чудо.

О том, как бригада врачей вернула к жизни маленького мальчика, сообщает пресс-служба Харьковского областного центра экстренной медицинской помощи и катастроф.

Так, около 10 утра 21 августа вызов с сообщением "ребенок без сознания" поступил на линию "103".

"Прибыв на место вызова, бригада ЭМП №505 во главе с фельдшером Тимченко поставила предварительный диагноз: "Мгновенная смерть" и начала проведение сердечно-легочной реанимации. Благодаря профессиональным действиям бригады, сердечный ритм у мальчика было восстановлено, - говорится в сообщении.

А дальнейшие реанимационные мероприятия проводила бригада ЭМП №303 во главе с врачом Онищенко, которая позже и госпитализировала ребенка вместе с мамой до лечебного заведения.

"Спасибо всему составу бригад ЭМП 505 и 303, а именно: фельдшеру Тимченко, водителю Малахову, врачу Онищенко, фельдшеру Гулаге и водителю Есауленко за слаженную и высокопрофессиональную работу", - написали в сообщении и показали фото врачей.

Под Харьковом 2-летнему малышу диагностировали &quot;мгновенную смерть&quot;, но врачи совершили чудоПод Харьковом 2-летнему малышу диагностировали &quot;мгновенную смерть&quot;, но врачи совершили чудо

Под Харьковом врачи спасли 2-летнего ребенка (фото: facebook.com/ekstrena.dopomoga.kh)

Ранее мы писали, что во Львове произошло настоящее чудо с 4-летним мальчиком, который утонул на 5 минут.

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