Під Харковом 2-річному малюку діагностували "миттєву смерть", але лікарі зробили диво

Під Харковом лікарі врятували дитину з діагнозом "миттєва смерть" (фото: freepik)

У Харківській області лікарі зробили справжнє диво і врятували малюка

У місті Південне Харківської області медики "швидкої" допомоги приїхали на виклик до 2-річної дитини. Малюк втратив свідомість і перестав подавати ознаки життя, але лікарям вдалося зробити диво.

Про те, як бригада лікарів повернула до життя маленького хлопчика, повідомляє пресслужба Харківського обласного центру екстреної медичної допомоги та катастроф.

Так, близько 10 ранку 21 серпня дзвінок з повідомленням "дитина без свідомості" надійшов на лінію "103".

"Прибувши на місце виклику, бригада ЕМП №505 на чолі з фельдшером Тимченко поставила попередній діагноз: "Миттєва смерть" і почала проведення серцево-легеневої реанімації. Завдяки професійним діям бригади, серцевий ритм у хлопчика було відновлено, - йдеться в повідомленні.

А подальші реанімаційні заходи проводила бригада ЕМП №303 на чолі з лікарем Онищенко, яка пізніше і госпіталізувала дитину разом з мамою до лікувального закладу.

"Спасибі всьому складу бригад ЕМД 505 і 303, а саме: фельдшеру Тимченко, водієві Малахову, лікарю Онищенко, фельдшеру Гулазі і водієві Єсауленко за злагоджену і високопрофесійну роботу", - написали в повідомленні і показали фото лікарів.

Під Харковом лікарі врятували 2-річну дитину (фото: facebook.com/ekstrena.dopomoga.kh)

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