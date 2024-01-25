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У Харкові зробили важливе попередження для пасажирів метро: що треба знати

Метро у Харкові (фото: Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

У Харкові зробили важливе попередження для пасажирів громадського транспорту. Трансляція відомостей щодо пересування міського транспорту припинено з міркувань безпеки.

Деталі про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на повідомлення Харківського метрополітену у Telegram.

У зверненні до пасажирів зазначається, що усі відомості про пересування в мережі Інтернет стануть недоступними.

До уваги користувачів сервісів для відстеження руху громадського транспорту! З метою безперебійного функціонування об’єктів критичної інфраструктури міського електротранспорту в умовах воєнного стану та запобіганню виникнення надзвичайних ситуацій в регіоні, КП "Харківський метрополітен" припиняє транслювання відомостей про розміщення та пересування міського транспорту в мережі Інтернет", - вказано в оголошенні.

Також в метрополітені попередили, що відслідковування місця знаходження рухомого складу пасажирського транспорту в режимі реального часу стане недоступним.

"Про відновлення вказаної функції буде повідомлено додатково. Приносимо вибачення за тимчасові незручності!" - зазначили у КП "Харківський метрополітен".

Харківський метрополітен був відкритий в 1975 році та став другим в Україні. Зараз до послуг пасажирів три активні лінії та 30 станцій з трьома підземними пересадочними вузлами в передмісті.

На початку повномасштабного російського вторгнення рух метрополітену не здійснювався три місяці, а станції використовувалися як бомбосховища. Зараз метрополітен працює в штатному режимі.

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