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Триватиме майже тиждень: у Німеччині почався масштабний страйк на залізниці

Середа 24 січня 2024 07:20
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Триватиме майже тиждень: у Німеччині почався масштабний страйк на залізниці Фото: у Німеччині стартував масштабний страйк на залізниці (Катерина Гончарова, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

Німецький союз машиністів оголосив наймасштабніший страйк. Акція протесту стартувала сьогодні, 24 січня, о 3:00 за київським часом. Анонсовано, що вона закінчиться о 19.00 понеділка, 29 січня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Deutsche Bahn.

Причиною страйку стала відсутність договору із залізничною компанією Deutsche Bahn. Зазначається, що 6-денний страйк стане найдовшим в історії Німеччини для транспортної галузі.

Через страйк скасовано більшість регіональних та міжміських рейсів. У Deutsche Bahn попередили, що лише дуже обмежена кількість поїздів на міжміських, регіональних та міських лініях продовжить курсувати.

Шестиденний страйк стане найдовшим у суперечці між GDL і Deutsche Bahn і четвертим у рамках нинішніх розбіжностей щодо оплати праці. Профспілка машиністів вимагає скорочення робочого тижня з 38 до 35 годин, підвищення зарплати на 555 євро на місяць, а також неоподатковуваної річної премії у розмірі 3000 євро.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за скасовані поїздки пасажири в Німеччині можуть отримати компенсацію.

Також ми писали, в яких країнах страйки заважатимуть поїздкам у січні. Зокрема, на 24 січня заплановано загальнонаціональний страйк громадського транспорту в Італії.

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