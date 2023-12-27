У Харкові відомого японського волонтера "ганяла" поліція під час зборів на допомогу українцям

Що відомо про інцидент

Фумінорі розповів, що під час збору коштів для безкоштовних обідів у Харкові до нього підійшов представник ТРЦ "Нікольський" і заявив, що на цій території не можна проводити збори, тому той викликав поліцію.

"Прийшли троє поліцейських. Коли я попросив поговорити з генеральним менеджером, він відмовився. Працюю тут більше місяця, аж раптом таке. Я просто займаюся збором коштів, щоб допомогти народу України. Росія перешкоджає наданню допомоги Україні", - написав волонтер.

Також він зазначив, що має намір продовжувати збирати кошти на допомогу українцям саме у цьому місці.

У коментарях до допису волонтера підтримали багато харків'ян, водночас обурившись позицією ТРЦ "Нікольський".

Яка реакція ТРЦ і мера Харкова на інцидент

Невдовзі після розголосу про інцидент, на нього відреагував міський голова Харкова Ігор Терехов.

"Щодо конфлікту ТРЦ "Нікольський" з японським волонтером Фумінорі Цучіко - я переговорив з керівництвом молу. Ми домовилися, що Фумінорі більше ніхто не заважатиме. Керівництво ТРЦ поділяє мою позицію щодо важливості єдності в місті та країні. Зараз, як ніколи, ми маємо бути єдині і працювати на перемогу", - написав Терехов у Telegram.

Чим прославився японський волонтер

Додамо також, що Фумінорі Цучіко переїхав до Харкова на початку війни. Під час російських атак волонтер жив на станції метро "Героїв Праці", де харків'яни рятувалися від обстрілів. Фумінорі допомагав українцям, купляв продукти.

Пізніше волонтер відкрив кафе з безкоштовними обідами "FuMi Caffe". Щодня там роздають майже 500 безкоштовних комплексних обідів для потребуючих. Щоб реалізувати цей проект, Цучіко продав свій будинок у Токіо. Волонтер не планує повертатись у Японію.

Фумінорі Цучіко (фото: https://www.sq.com.ua)

Фумінорі Цучіко допомагає українцям з початку повномасштабного вторгнення (фото: fuminori_tsuchiko)