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В Харькове известного японского волонтера "гоняла" полиция во время сборов на помощь украинцам

Волонтера Фуминори Цучико выгоняли с перехода во время сбора средств для украинцев (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Василина Копытко

Известного японского волонтера 75-летнего Фуминори Цучико выганяли с перехода возле ТРЦ "Никольского" в Харькове, когда он собирал деньги на обеды для украинцев, оказавшихся в тяжелых жизненных обстоятельствах из-за войны.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Фуминори Цучико в Instagram.

Что известно об инциденте

Фуминори рассказал, что во время сбора средств для бесплатных обедов в Харькове к нему подошел представитель ТЦ "Никольский" и заявил, что на этой территории нельзя проводить сборы, поэтому тот вызвал полицию.

"Пришли трое полицейских. Когда я попросил поговорить с генеральным менеджером, он отказался. Работаю здесь больше месяца, и вдруг такое. Я просто занимаюсь сбором средств, чтобы помочь народу Украины. Россия препятствует оказанию помощи Украине", - написал волонтер.

Также он отметил, что намерен продолжать собирать средства на помощь украинцам именно в этом месте.

В комментариях к посту волонтера поддержали много харьковчан, одновременно возмутившись позицией ТРЦ "Никольский".

 

Какая реакция ТРЦ и мэра Харькова на инцидент

Вскоре после огласки инцидента на него отреагировал городской голова Харькова Игорь Терехов.

"По поводу конфликта ТРЦ "Никольский" с японским волонтером Фуминори Цучико - я переговорил с руководством мола. Мы договорились, что Фуминори больше никто не будет мешать. Руководство ТРЦ разделяет мою позицию относительно важности единства в городе и стране. Сейчас, как никогда, мы должны быть едины и работать на победу", - написал Терехов в Telegram.

Чем прославился японский волонтер

Добавим также, что Фуминори Цучико переехал в Харьков в начале войны. Во время российских атак волонтер жил на станции метро "Героев Труда", где харьковчане спасались от обстрелов. Фуминори помогал украинцам, покупал продукты.

Позже волонтер открыл кафе с бесплатными обедами "FuMi Caffe". Каждый день там раздают почти 500 бесплатных комплексных обедов для нуждающихся. Чтобы реализовать этот проект, Цучико продал свой дом в Токио. Волонтер не собирается возвращаться в Японию.

Фуминори Цучико (фото: https://www.sq.com.ua)

Фуминори Цучико помогает украинцам с начала полномасштабного вторжения (фото: fuminori_tsuchiko)

Ранее мы писали о том, что на границе разгорелся скандал из-за новых правил перевозки гуманитарной помощи.

Читайте также о том, что в Киеве ветеран обвинил в мошенничестве волонтеров, которые вроде бы собирали деньги на ВСУ.

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волонтерихарков