У Харкові діти почали навчатись у метро. Дивіться, як виглядає перша у світі підземна школа

Як виглядають підземні класи

Діти ходитимуть на навчання у ці класи у дві зміни - з 9:00 до 12:00 та з 13:00 до 16:00. До станції метро школярів підвозитиме шкільний автобус у супроводі педагога. Для цього у Харкові розробили 34 маршрути.

Також за гроші, виділені із міського бюджету, в метро організують харчування для школярів. На станціях працюватимуть психологи та медики, які зможуть оперативно надати дітям допомогу, якщо та буде потрібна.

"Такого досвіду немає у жодного міста у світі. Харків - перший! Щодо того, як діти приїжджатимуть і проводитимуть час, як вчителі працюватимуть з ними, ми все продумали. І з 4 вересня тут стартують заняття для більш ніж однієї тисячі дітей. Це перший крок, і коли батьки побачать, які умови тут створені, кількість охочих, я впевнений, зростатиме", - зазначив харківський міський голова Ігор Терехов у Telegram.

Наголосимо, що в ДСНС схвалили навчання в метро та надали відповідні дозволи.

Ось так виглядають класи в метро (фото: t.me/citykharkivua)

Перші уроки уже пройшли у метро

4 вересня понад 50 школярів з Холодногірського району почали навчання у метрошколі на станції "Університет". Також у Новобаварському районі 14 першокласників почали навчання у метрополітені, загалом з цього району навчатимуться 43 учні початкових класів.

"Перший день занять для учнів розпочався святково. Їх радо привітали одразу ж, як тільки вони вийшли зі шкільного автобуса, який тепер підвозитиме їх щодня. Діти вчитимуться у затишних класах, обладнаних за стандартами Нової української школи", - зазначили у райадміністрації в Telegram.

Також там зазначили, що у метрошколі є зони для проведення дослідів та ігор, відпочинку та творчості.

Батьки школярів підписували спеціальні згоди на навчання у метрошколі.

Діти навчатимуться у дві зміни (фото: t.me/citykharkivua)