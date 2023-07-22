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У Харкові дітей хочуть випускати на навчання в неочікуваному місці. Йдеться не зовсім про школу

Як буде відбуватися навчання з 1 вересня (фото: РБК-Україна / Віталій Носач)
Автор: Юлія Гаюк

Літо вже починає добігати кінця, тому навчальним закладам саме час визначатися із формою навчання. Зокрема, у Харкові дітей хочуть виводити на змішане навчання, але, можливо, не до шкільних приміщень.

Про це написав речник Харківської міськради Юрій Сидоренко на своїй сторінці у Facebook.

У дописі він зазначив, що наразі найголовніша задача - це продумати, як організувати комбіноване навчання хоча б для учнів молодших класів, щоб вони могли спілкуватися з учителями та однолітками.

Одним із безпечних варіантів є проведення уроків у метро.

"Основне питання - як зробити комбіноване навчання максимально безпечним та зручним. Тому і проробляються безліч варіантів, і проведення уроків у метро - лише один з них. Всі ж ми розуміємо, що у метрополітені є приміщення, в яких можна спробувати це організувати", - написав речник.

Він наголосив, що цей варіант не є остаточним, а лише одним із кількох, які розглядають. До того ж мер Харкова Ігор Терехов прислухається до думки містян.

У Харкові розглядають варіанти навчання дітей з вересня (скриншот: facebook.com/Юрій Сидоренко)

Що рекомендують у МОН

Оксен Лісовий висловлює сподівання, що офлайн навчання все-таки розпочнеться з наступного навчального року, однак наголошує, що в цьому є й певні ризики.

"Частина людей виїхали за кордон, і як показує світова практика, повертаються далеко не всі. Тому є такий ризик, що коли вийдемо в офлайн, втратимо частину студентів і частину викладачів", - розповів він.

Очільник МОН додає, що сьогодні освітні втрати є дуже великими, зокрема й, у соціальному розвиткові підлітків.

"Звідки всі наші друзі? В основному з університету. Там формуються спільноти, ідентичність особистості, укорінюється система взаємодії, відточуються всі м’які навички. Я не знаю, чи маю право як міністр освіти давати такі оцінки. Але ще до того, як став міністром, боявся, що ми одержимо втрачене покоління", - пояснив він.

Натомість у МОН сподіваються компенсувати всі втрати різними методами роботи з учнями та студентами.

Раніше ми розповідали, яких лікарів потрібно пройти перед школою, щоб отримати довідку.

Читайте також, як будуть вчитися українські діти в Польщі у 2023-2024 навчальному році.

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