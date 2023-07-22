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В Харькове детей хотят выпускать на обучение в неожиданном месте. Речь идет не совсем о школе

Как будет проходить обучение с 1 сентября (фото: РБК-Украина / Виталий Носач)
Автор: Юлия Гаюк

Лето уже начинает подходить к концу, поэтому учебным заведениям самое время определяться с формой обучения. В частности, в Харькове детей хотят выводить на смешанную учебу, но, возможно, не в школьные помещения.

Об этом написал представитель Харьковского горсовета Юрий Сидоренко на своей странице в Facebook.

В посте он отметил, что сейчас самая главная задача - это продумать, как организовать комбинированное обучение хотя бы для учеников младших классов, чтобы они могли общаться с учителями и сверстниками.

Одним из безопасных вариантов является проведение уроков в метро.

"Основной вопрос - как сделать комбинированное обучение максимально безопасным и удобным. Поэтому и прорабатываются множество вариантов, и проведение уроков в метро - только один из них. Все мы понимаем, что в метрополитене есть помещения, в которых можно попытаться это организовать", - написал спикер.

Он подчеркнул, что этот вариант не является окончательным, а лишь одним из рассматриваемых. К тому же мэр Харькова Игорь Терехов прислушается к мнению горожан.

В Харькове рассматривают варианты обучения детей с сентября (скриншот: facebook.com/Юрий Сидоренко)

Что рекомендуют в МОН

Оксен Лисовой выражает надежду, что офлайн обучение все-таки начнется со следующего учебного года, однако отмечает, что в этом есть и определенные риски.

"Часть людей выехали за границу, и как показывает мировая практика, возвращаются далеко не все. Поэтому есть такой риск, что когда выйдем в офлайн, потеряем часть студентов и часть преподавателей", - рассказал он.

Глава МОН добавляет, что сегодня образовательные потери очень большие, в том числе и в социальном развитии подростков.

"Откуда все наши друзья? В основном из университета. Там формируются сообщества, идентичность личности, укореняется система взаимодействия, оттачиваются все мягкие навыки. Я не знаю, имею ли право как министр образования давать такие оценки. Но еще до того, как стал министром, боялся, что мы получим утраченное поколение", - объяснил он.

В МОН надеются компенсировать все потери различными методами работы с учениками и студентами.

Раньше мы рассказывали, каких врачей нужно пройти перед школой, чтобы получить справку.

Читайте также, как будут учиться украинские дети в Польше в 2023-2024 учебном году.

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Учебный годхарков