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Украинка устроила скандал в самолете из-за маски: видео возмутило сеть

Автор: Тетяна Самарук

В городе Харькове во время посадки на борт самолета женщина устроила скандал. Пассажирка отказалась выполнять требование экипажа – надеть защитную маску.

Видео опубликовали в Telegram-канале "ТРУХА Харьков".

Так, инцидент произошел в самолете, который направлялся из Харькова в Анталию (Турция).

Также из-за соответствующей ситуации рейс с более 100 пассажирами на борту задержали на 30 минут.

Однако, через некоторое время женщина все-таки надела маску, но получила замечание от экипажа. На записи видно, что возмущенные пассажиры ругаются с женщиной и обращаются с просьбой к ней попросить прощения у пилота и стюардесс.

По какой причине женщина отказалась надевать маску, не уточняется.

В комментариях пользователи отреагировали на происходящее.

  • На видео не все пассажиры в маске;
  • Люди и так на нервах, в пожар летят. А тут она со своей маской;
  • Нужно было выставить ее из самолета;
  • Просто надень маску и все! Никаких проблем не создастся! И никто тебя проклинать не будет;
  • А что при регистрации маска уже не нужна? Зачем допустили в самолет без маски.

Ранее мы сообщали, что украинцам рассказали, когда отменят масочный режим.

Также в метро Киева с начала года составили 2,5 тысячи протоколов на пассажиров без масок.

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Самолет