Украинка устроила скандал в самолете из-за маски: видео возмутило сеть

Так, инцидент произошел в самолете, который направлялся из Харькова в Анталию (Турция).

Также из-за соответствующей ситуации рейс с более 100 пассажирами на борту задержали на 30 минут.

Однако, через некоторое время женщина все-таки надела маску, но получила замечание от экипажа. На записи видно, что возмущенные пассажиры ругаются с женщиной и обращаются с просьбой к ней попросить прощения у пилота и стюардесс.

По какой причине женщина отказалась надевать маску, не уточняется.

В комментариях пользователи отреагировали на происходящее.