Українка влаштувала скандал в літаку через маску: відео обурило мережу

Так, інцидент стався в літаку, який прямував із Харкова до Анталії (Туреччина).

Також через відповідну ситуацію рейс із понад 100 пасажирами на борту затримали на 30 хвилин.

Однак, у через деякий час жінка все-таки надягла маску, але отримала зауваження від екіпажу. На записі видно, що обурені пасажири лаються із жінкою і звертаються з проханням до неї попросити вибачення в пілота і стюардес.

Через яку причину жінка відмовилась надягати маску, не уточнюється.

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