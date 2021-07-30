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Українка влаштувала скандал в літаку через маску: відео обурило мережу

Автор: Тетяна Самарук

У місті Харкові під час посадки на борт літака жінка влаштувала скандал. Пасажирка відмовилася виконувати вимогу екіпажу – надіти захисну маску.

Відео опублікували в Telegram-каналі "ТРУХА Харків".

Так, інцидент стався в літаку, який прямував із Харкова до Анталії (Туреччина).

Також через відповідну ситуацію рейс із понад 100 пасажирами на борту затримали на 30 хвилин.

Однак, у через деякий час жінка все-таки надягла маску, але отримала зауваження від екіпажу. На записі видно, що обурені пасажири лаються із жінкою і звертаються з проханням до неї попросити вибачення в пілота і стюардес.

Через яку причину жінка відмовилась надягати маску, не уточнюється.

У коментарях користувачі відреагували на події.

  • На відео не всі пасажири в масці;
  • Люди й так на нервах, в пожежу летять. А тут вона зі своєю маскою;
  • Потрібно було виставити її з літака;
  • Просто одягни маску і все! Ніяких проблем не створиться! І ніхто тебе проклинати не буде;
  • А що при реєстрації маска вже не потрібна? Навіщо допустили в літак без маски.

Раніше ми повідомляли, що українцям розповіли, коли скасують масочний режим.

Також в метро Києва з початку року склали 2,5 тисячі протоколів на пасажирів без масок.

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Літак