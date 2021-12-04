В Харькове женщина оригинально "проучила" нарушителя ПДД: курьезное видео

Так, судя по информации на записи видеорегистратора, инцидент произошел утром 26 ноября. Происшествие произошло на улице Роганской.

На видео видно, что женщина вместе с другими пешеходами переходит дорогу. Однако, в этот момент перекресток проезжал "Жигуль", водитель которого не захотел пропускать пешеходов и проехал рядом с ними.

В этот момент женщина не растерялась и ударила сумкой по автомобилю нарушителя.

"Преступление и наказание по-харьковски", - пишет автор публикации.

В комментариях пользователи с иронией отреагировали на видео и поддержали женщину.