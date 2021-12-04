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В Харькове женщина оригинально "проучила" нарушителя ПДД: курьезное видео

Автор: Тетяна Самарук

В Харькове женщина, которая переходила дорогу на "зеленый" сигнал светофора, отомстить водителю, нарушившему правила дорожного движения.

Видео опубликовали в Telegram-канале "ХС.Харьков".

Так, судя по информации на записи видеорегистратора, инцидент произошел утром 26 ноября. Происшествие произошло на улице Роганской.

На видео видно, что женщина вместе с другими пешеходами переходит дорогу. Однако, в этот момент перекресток проезжал "Жигуль", водитель которого не захотел пропускать пешеходов и проехал рядом с ними.

В этот момент женщина не растерялась и ударила сумкой по автомобилю нарушителя.

"Преступление и наказание по-харьковски", - пишет автор публикации.

В комментариях пользователи с иронией отреагировали на видео и поддержали женщину.

  • Жаль, что в пакете не банка со сметаной;
  • Уже нужно переходить дорогу с кирпичом;
  • А это на минутку перекресток возле школы;
  • Правильно сделала женщина;
  • Они постоянно так нарушают.

Ранее мы сообщали, что в Харькове "бездомный" пранкер нападал на людей, которые отказали ему в милостыне.

Также мы писали, что в Киеве "герой парковки" заблокировал движение трамваев. Пассажиры своими силами отодвинули машину.

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