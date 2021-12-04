У Харкові жінка оригінально "провчила" порушника ПДР: курйозне відео

Так, судячи з інформації на записі відеореєстратора, інцидент стався вранці 26 листопада. Подія сталася на вулиці Роганській.

На відео видно, що жінка разом з іншими пішоходами переходить дорогу. Однак, в цей момент перехрестя проїжджав "Жигуль", водій якого не захотів пропускати пішоходів і проїхав поруч з ними.

В цей момент жінка не розгубилася та вдарила сумкою по автомобілю порушника.

"Злочин і кара по-харківськи", - пише автор публікації.

У коментарях користувачі з іронією відреагували на відео та підтримали жінку.