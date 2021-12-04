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У Харкові жінка оригінально "провчила" порушника ПДР: курйозне відео

Автор: Тетяна Самарук

В Харкові жінка, яка переходила дорогу на "зелений" сигнал світлофора, помститися водієві, що порушив правила дорожнього руху.

Відео опублікували в Telegram-каналі "ХС. Харків".

Так, судячи з інформації на записі відеореєстратора, інцидент стався вранці 26 листопада. Подія сталася на вулиці Роганській.

На відео видно, що жінка разом з іншими пішоходами переходить дорогу. Однак, в цей момент перехрестя проїжджав "Жигуль", водій якого не захотів пропускати пішоходів і проїхав поруч з ними.

В цей момент жінка не розгубилася та вдарила сумкою по автомобілю порушника.

"Злочин і кара по-харківськи", - пише автор публікації.

У коментарях користувачі з іронією відреагували на відео та підтримали жінку.

  • Шкода, що в пакеті не банка зі сметаною;
  • Вже потрібно переходити дорогу з цеглою;
  • А це на хвилинку перехрестя біля школи;
  • Правильно зробила жінка;
  • Вони постійно так порушують.

Раніше ми повідомляли, що у Харкові "безпритульний" пранкер нападав на людей, які відмовили йому в милостині.

Також ми писали, що у Києві "герой паркування" заблокував рух трамваїв. Пасажири своїми силами відсунули машину.

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