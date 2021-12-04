У Харкові жінка оригінально "провчила" порушника ПДР: курйозне відео
В Харкові жінка, яка переходила дорогу на "зелений" сигнал світлофора, помститися водієві, що порушив правила дорожнього руху.
Відео опублікували в Telegram-каналі "ХС. Харків".
Так, судячи з інформації на записі відеореєстратора, інцидент стався вранці 26 листопада. Подія сталася на вулиці Роганській.
На відео видно, що жінка разом з іншими пішоходами переходить дорогу. Однак, в цей момент перехрестя проїжджав "Жигуль", водій якого не захотів пропускати пішоходів і проїхав поруч з ними.
В цей момент жінка не розгубилася та вдарила сумкою по автомобілю порушника.
"Злочин і кара по-харківськи", - пише автор публікації.
У коментарях користувачі з іронією відреагували на відео та підтримали жінку.
- Шкода, що в пакеті не банка зі сметаною;
- Вже потрібно переходити дорогу з цеглою;
- А це на хвилинку перехрестя біля школи;
- Правильно зробила жінка;
- Вони постійно так порушують.
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