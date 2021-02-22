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В Харькове заведение решило праздновать 23 февраля: разгорелся скандал

Новина українською → Харьков, Понедельник 22 февраля 2021 18:20
В Харькове заведение решило праздновать 23 февраля: разгорелся скандал В Харькове разгорелся скандал из-за 23 февраля (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Styler

Заведение полезного питания "Fit kitchen" решило создать рекламу к 23 февраля. Это возмутило пользователей сети. При том, что Украина отказалась от празднования этой даты, поскольку она посвящена годовщине создания Красной Армии, которая оккупировала Украину в начале 20-го века.

Несмотря на это заведение "Fit kitchen" создал рекламу именно ко дню 23-го февраля. Об этом сообщает Gromada Group.

На возмущение подписчиков заведение отреагировал словами о том, что дата празднования "личный выбор каждого". Позже мужчину заблокировали.

В Харькове заведение решило праздновать 23 февраля: разгорелся скандал

Скриншоты

После шквала критики администратор заведения выпустила обращение, в котором сказала, что не собирается извиняться или что-то менять. По мнению женщины, каждый имеет право праздновать в тот день, в который ему хочется.

В Харькове разгорелся скандал из-за 23 февраля (видео: YouTube)

Стоит отметить, что в нашей стране теперь День защитника Украины празднуют 14 октября, а День защитника Отечества празднуют 23-го февраля в России и других странах СНГ.

Напомним, загремевшая в "Миротворец" блогерша извинилась за оскорбления украинского языка. 15-летняя девочка также попыталась объяснить свой "хейтспич" в сети, вызвавший широкий резонанс.

Ранее проректор государственного университета питания и торговли в городе Харькове Виталий Бахтояров попал в грандиозный скандал из-за своего комментария в Facebook касательно переименования школы в Харькове, которая носит имя маршала Жукова.

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