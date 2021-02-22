В Харькове заведение решило праздновать 23 февраля: разгорелся скандал
Заведение полезного питания "Fit kitchen" решило создать рекламу к 23 февраля. Это возмутило пользователей сети. При том, что Украина отказалась от празднования этой даты, поскольку она посвящена годовщине создания Красной Армии, которая оккупировала Украину в начале 20-го века.
Несмотря на это заведение "Fit kitchen" создал рекламу именно ко дню 23-го февраля. Об этом сообщает Gromada Group.
На возмущение подписчиков заведение отреагировал словами о том, что дата празднования "личный выбор каждого". Позже мужчину заблокировали.
Скриншоты
После шквала критики администратор заведения выпустила обращение, в котором сказала, что не собирается извиняться или что-то менять. По мнению женщины, каждый имеет право праздновать в тот день, в который ему хочется.
В Харькове разгорелся скандал из-за 23 февраля (видео: YouTube)
Стоит отметить, что в нашей стране теперь День защитника Украины празднуют 14 октября, а День защитника Отечества празднуют 23-го февраля в России и других странах СНГ.
Напомним, загремевшая в "Миротворец" блогерша извинилась за оскорбления украинского языка. 15-летняя девочка также попыталась объяснить свой "хейтспич" в сети, вызвавший широкий резонанс.
Ранее проректор государственного университета питания и торговли в городе Харькове Виталий Бахтояров попал в грандиозный скандал из-за своего комментария в Facebook касательно переименования школы в Харькове, которая носит имя маршала Жукова.