У Харкові заклад вирішив святкувати 23 лютого: розгорівся скандал

Заклад корисного харчування "Fit kitchen" вирішив створити рекламу до 23 лютого. Це обурило користувачів мережі. При тому, що Україна відмовилася від святкування цієї дати, оскільки вона присвячена річниці створення Червоної Армії, яка окупувала Україну на початку 20-го століття.

Попри це заклад "Fit kitchen" створив рекламу саме до дня 23-го лютого. Про це повідомляє Gromada Group .

На обурення фоловерів заклад відреагував словами про те, що дата святкування "особистий вибір кожного". Пізніше чоловіка заблокували.

Скріншоти

Після шквалу критики адміністратор закладу випустила звернення, в якому сказала, що не збирається вибачатися або щось змінювати. На думку жінки, кожен має право святкувати в той день, в який йому хочеться.

У Харкові розгорівся скандал через 23 лютого (відео: YouTube)

Варто зазначити, що в нашій країні тепер День захисника України святкують 14 жовтня, а День захисника Вітчизни святкують 23-го лютого в Росії та інших країнах СНД.