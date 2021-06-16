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В Харькове юный блогер оригинально "заставляет" людей играть в футбол: видео поразило сеть

Автор: Тетяна Самарук

В городе Харькове юный тиктокер решил напомнить людям о чемпионат Евро-2020 и поощрить их к игре в футбол.

Видео опубликовали в Telegram-канале "Харьков 1654".

Так, мальчик одет в костюм для игры в футбол дает прохожим пас, чтобы они отражали. Но не все отбивали мяч, кто-то проходил мимо, делая вид, что не замечает. А кому-то наоборот игра юноши повышала настроение.

"Один из адекватных харьковских тиктокеров. Увидите его в парке Горького, дайте ему пас", - подписали видео.

В Сети пользователи пишут, что парень молодец, и это видео вызывает у них улыбку.

  • Миленько
  • Молодец, так держать
  • Ну это еще нормальный Тик-Ток
  • Молодец, это лучший Тик-Ток за сегодня.

Как мы писали ранее, в соцсетях украинцы ярко отреагировали на поражение украинской команды в матче с Нидерландами.

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блогеревро 2020Футбол