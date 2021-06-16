В Харькове юный блогер оригинально "заставляет" людей играть в футбол: видео поразило сеть

Так, мальчик одет в костюм для игры в футбол дает прохожим пас, чтобы они отражали. Но не все отбивали мяч, кто-то проходил мимо, делая вид, что не замечает. А кому-то наоборот игра юноши повышала настроение.

"Один из адекватных харьковских тиктокеров. Увидите его в парке Горького, дайте ему пас", - подписали видео.

В Сети пользователи пишут, что парень молодец, и это видео вызывает у них улыбку.