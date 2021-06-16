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У Харкові юний блогер оригінально "змушує" людей грати в футбол: відео вразило мережу

Автор: Тетяна Самарук

У місті Харкові юний тіктокер вирішив нагадати людям про чемпіонат Євро-2020 та заохотити їх до гри у футбол.

Відео опублікували в Telegram-каналі "Харьков 1654".

Так, хлопчик одягнений у костюм для гри у футбол дає перехожим пас, щоб вони відбивали. Але не всі відбивали м'яч, хтось проходив повз, вдаючи, що не помічає. А комусь навпаки гра юнака підвищувала настрій.

"Один з адекватних харківських тіктокерів. Побачите його у парку Горького, дайте йому пас", - підписали відео.

У мережі користувачі пишуть, що хлопець молодець, і це відео викликає в них посмішку.

  • Миленько
  • Молодець, так тримати
  • Ну це ще нормальний Тік-Ток
  • Молодець, це кращий Тік-Ток за сьогодні.

Як ми писали раніше, у соцмережах українці яскраво відреагували на поразку української команди в матчі з Нідерландами.

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блогеревро 2020Футбол