У Харкові юний блогер оригінально "змушує" людей грати в футбол: відео вразило мережу

Так, хлопчик одягнений у костюм для гри у футбол дає перехожим пас, щоб вони відбивали. Але не всі відбивали м'яч, хтось проходив повз, вдаючи, що не помічає. А комусь навпаки гра юнака підвищувала настрій.

"Один з адекватних харківських тіктокерів. Побачите його у парку Горького, дайте йому пас", - підписали відео.

У мережі користувачі пишуть, що хлопець молодець, і це відео викликає в них посмішку.