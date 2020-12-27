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В Харькове юноша отличился курьезным поведением: съезжал с горки в ванне с оливье (видео)

Харків, Воскресенье 27 декабря 2020 10:28
В Харькове юноша отличился курьезным поведением: съезжал с горки в ванне с оливье (видео)
Житель Харькова съехал с горки в ванной с оливье (иллюстративное фото: pixabay.com)
Автор: Анжелика Галушко

В Харькове парень решил оригинальным способом съехать с горки. Вместо традиционных саней, парень использовал ванную, которую наполнил оливье. Таким нестандартным способом житель Харькова поздравлял всех с новогодними праздниками.

Забавные видеокадры распространило местное издание kr24.com.ru, которое написало, что процесс катания на горке сняли на камеру и парень, и его друзья.

Как свидетельствует видео, перед тем, как съехать с горки, парень снял верхнюю одежду и сел в ванну с новогодним салатом только в нижнем белье. После этого он признался, что любимое праздничное блюдо оказалось очень вкусным.

За неординарным поступком парня наблюдали дети, которых удивил такой способ езды на горке. А в комментариях к публикации большинство пользователей Сети осудили героя видео за его необычные санки. Вот, что написали пользователи:

  • Потом оливье в классе со скидкой 20% реализуют.
  • Обидно за еду.
  • Странные люди.
  • Столько еды испортили.

Напомним, в Харькове водители выстроили свои транспортные средства в виде новогодней елки. На все праздничное дерево ушло 1065 авто.

Также мы ранее писали, что украинцы ошарашили планами празднования Нового года. Мнения граждан по поводу праздников разделились.

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