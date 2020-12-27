У Харкові юнак виокремився курйозною поведінкою: з'їжджав з гірки у ванні з олів'є (відео)

Мешканець Харкова з'їхав з гірки у ванній з олів'є (ілюстративне фото: pixabay.com)

У Харкові хлопець вирішив оригінальним способом з'їхати з гірки. Замість традиційних санчат, молодик використав ванну, яку наповнив олів'є. У такий нестандартний спосіб мешканець Харкова вітав всіх з новорічними святами.

Кумедні відеокадри поширило місцеве видання kr24.com.ua, яке написало, що процес катання на гірці зняли на камеру і хлопець, і його друзі.

Як свідчить відео, перед тим, як з'їхати з гірки, хлопець зняв верхній одяг і сів у ванну з новорічним салатом лише в спідній білизні. Після цього він зізнався, що улюблена святкова страва виявилася дуже смачною.

За неординарними діями хлопця спостерігали діти, яких здивував такий спосіб їзди на гірці. А у коментарях до публікації більшість користувачів Мережі засудили героя відео за його незвичайні санчата. Ось, що написали користувачі:

Потім олів'є у класі зі знижкою 20% реалізують.

Прикро за їжу.

Дивні люди.

Стільки їжі зіпсували.

Нагадаємо, у Харкові водії вистроїли свої транспортні засоби у вигляді новорічної ялинки. На усе святкове дерево пішло 1065 авто.

Також ми раніше писали, що українці ошелешили планами святкування Нового року. Думки громадян стосовно свят розділилися.