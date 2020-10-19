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В Харькове взорвали элеватор: на это завораживающее видео стоит посмотреть

Харьков, Понедельник 19 октября 2020 09:56
В Харькове взорвали элеватор: на это завораживающее видео стоит посмотреть
В Харькове взорвали элеватор (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В сети показали завораживающее видео взрыва элеватора

В Харькове планово взорвали элеватор в Юном районе. Это сделали для того, чтобы очистить место для новых ЖК. Плановый взрыв состоялся 18 октября, буквально за пару минут кирпичная конструкция высотой около 25 метров превратилась в гору обломков. Зрелищное видео появилось на YouTube.

Отметим, что сотни людей собрались на месте, чтобы посмотреть, как будет падать элеватор. Местные жители снимали моменты на камеры мобильных телефонов.

Отметим, чтобы избежать непредвиденных осложнений, для подрыва элеватора был выбран выходной день, а улицу рядом с местом работ заблаговременно перекрыли для пешеходов и транспорта. После взрыва на месте работала инженерная техника.

Взрыв элеватора в Харькове

Кстати, в комментариях люди с ностальгией вспоминают об элеваторе, который ассоциировался у горожан именно с Харьковом.

  • Съемка завораживает... Огромное значение, в восприятии ролика, сыграла идеально подобранная музыка...
  • Классная съемка.
  • Величественно! И немного грустно... с этим местом связаны свои истории города.
  • Живу в соседнем доме. От подрыва в шоке, нас вообще никто не предупреждал. Сестра с Холодной Горы позвонила и сказала, что им учительница сделала рассылку, что мероприятие запланировано, а на меня и моих соседей рядом живущих "плевали" видимо с самой высокой точки этого сооружения.

Как мы ранее писали, разрушительный ураган со смерчем и ливнями обрушились на Украину, появилось жуткое видео.

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