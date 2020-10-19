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У Харкові підірвали елеватор: на це чарівне відео варто подивитися

Харків, Понеділок 19 жовтня 2020 09:56
У Харкові підірвали елеватор: на це чарівне відео варто подивитися
У Харкові підірвали елеватор (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У мережі показали видовищне відео вибуху елеватора

У Харкові планово підірвали елеватор в Юному районі. Це зробили для того, щоб очистити місце для нових ЖК. Плановий вибух відбувся 18 жовтня, буквально за пару хвилин цегляна конструкція висотою близько 25 метри перетворилася на купу уламків. Видовищне відео з'явилося на YouTube.

Зазначимо, що сотні людей зібралися на місці, щоб подивитися, як буде падати елеватор. Місцеві жителі знімали моменти на камери мобільних телефонів.

Відзначимо, щоб уникнути непередбачених ускладнень, для підриву елеватора був обраний вихідний день, а вулицю поруч з місцем робіт завчасно перекрили для пішоходів і транспорту. Після вибуху на місці працювала інженерна техніка.

Вибух елеватора в Харкові

До речі, в коментарях люди з ностальгією згадують про елеватор, який асоціювався у городян саме з Харковом.

  • Зйомка заворожує... Величезне значення у сприйнятті ролика, зіграла ідеально підібрана музика...
  • Класна зйомка.
  • Велично! І трохи сумно... з цим місцем пов'язані свої історії міста.
  • Живу в сусідньому будинку. Від підриву в шоці, нас взагалі ніхто не попереджав. Сестра з Холодної Гори подзвонила і сказала, що їм вчителька зробила розсилку, що заплановано, а на мене і моїх сусідів поруч живуть "плювали" мабуть з самої високої точки цієї споруди.

Як ми раніше писали, руйнівний ураган зі смерчем і зливами обрушилися на Україну, з'явилося моторошне відео.

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