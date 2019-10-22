Водитель троллейбуса сделал предложение любимой на глазах у пассажиров

Водитель признался в любви коллеге по работе (Коллаж РБК-Украина)

В Харькове водитель транспорта сделал предложение кондуктору прямо на работе

В Харькове водитель одного из троллейбусных маршрутов попросил руки и сердца у своей коллеги по работе - кондукторши, которая работает с ним. Мужчина сделал это очень оригинально, предложение о свадьбе прозвучало через громкоговоритель.

Это было настолько неожиданно, что женщина расплакалась от счастья и сказала "да" своему избраннику. Об этом сообщается в сюжете ТСН.

"Выходи за меня замуж, пожалуйста", - сказал водитель в громкоговоритель.

Люди поддержали предложение громкими апплодисментами.

Пассажиры снимали происходящее на камеры мобильных телефонов и позже выложили в сеть. Украинцы поздравляют счастливую пару и желают им всего самого хорошего, а также долгих лет любви.

По словам кондуктора Дарьи Котвицкой, с будущим супругом она познакомилась около года назад — еще до работы в депо.

"Я тогда работала в "Аттике", а он часто заходил ко мне выпить кофе. Так и вышло, начали встречаться, а потом Максим предложил съехаться. Вскоре он забрал меня к себе на работу, он водитель, а я — кондуктор", — рассказала кондуктор.

Водитель Максим Чирва рассказал, что очень волновался перед таким сюрпризом.

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"Все произошло спонтанно. Раньше я шутил, говорил, что куплю пластиковое колечко. В этот день ехал за машиной. Решил, что сделаю Даше настоящее, не шуточное, предложение, а потом как-то сама собой появилась эта идея. Купил колечко и цветы, а когда мы были на остановке, я через громкоговоритель попросил ее подойти. Пока она шла с другого конца салона, я попросил ее стать моей женой. Очень переживал, а вдруг отказала бы. У меня дрожали руки настолько, что я даже не смог кольцо на пальчик надеть, так просто в коробочке и отдал", — рассказал он.