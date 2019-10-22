Водій тролейбуса зробив пропозицію коханій на очах у пасажирів

Водій зізнався у коханні колезі по роботі (Колаж РБК-Україна)

У Харкові водій транспорту зробив пропозицію кондуктору прямо на роботі

У Харкові водій одного з тролейбусних маршрутів попросив руки і серця своєї колеги по роботі - кондуктора, яка працює з ним. Чоловік зробив це дуже оригінально, пропозиція про весілля прозвучала через гучномовець.

Це було настільки несподівано, що жінка розплакалася від щастя і сказала "так" своєму обранцеві. Про це повідомляється в сюжеті ТСН.

"Виходь за мене заміж, будь ласка", - сказав водій у гучномовець.

Люди підтримали пропозицію гучними оплесками.

Пасажири знімали те, що відбувається на камери мобільних телефонів і поиім виклали в мережу. Українці вітають щасливу пару і бажають їм всього найкращого, а також довгих років любові.

За словами кондуктора Дар'ї Котвицької, з майбутнім чоловіком вона познайомилася близько року тому — ще до роботи в депо.

"Я тоді працювала в "Аттиці", а він часто заходив до мене випити кави. Так і вийшло, почали зустрічатися, а потім Максим запропонував з'їхатися. Незабаром він забрав мене до себе на роботу, він водій, а я — кондуктор", — розповіла кондуктор.

Водій Максим Чирва розповів, що дуже хвилювався перед таким сюрпризом.

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"Усе відбулося спонтанно. Раніше я жартував, казав, що куплю пластикове кільце. В цей день їхав за машиною. Вирішив, що зроблю Даші справжню, не жартівливу, пропозицію, а потім якось сама собою з'явилася ця ідея. Купив обручку і квіти, а коли ми були на зупинці, я через гучномовець попросив її підійти. Поки вона йшла з іншого кінця салону, я попросив її стати моєю дружиною. Дуже переживав, а раптом відмовила б. У мене тремтіли руки настільки, що я навіть не зміг кільце на палець надіти, так просто в коробочці і віддав", — розповів він.