В Харькове водитель и курьер устроили драку посреди дороги

В Харькове на Салтовке между работником службы доставки и водителем легковушки произошел конфликт, который перерос в драку посреди дороги. При этом драка произошла из-за узкой дороги.

Об этом сообщают "Вартові еспресо" на своей странице в Facebook .

У Харкові побились кур'єр та водій На Салтівці, що у Харкові працівник служби доставки та водій легковика вирішили...

"Кто начал драку - пока неизвестно. Будьте взаимовежливы на дороге и соблюдайте ПДД", - говорится в сообщении.

Напомним, под Хмельницким зверски избили подростка. Ночью между 19-летним жителем села Изяслав и 14-летним жителем села Клубовка вспыхнул конфликт. Молодой человек ударил несовершеннолетнего так, что тот упал и ударился головой об землю.

Пострадавший сам дошел до дома, но потом его состояние ухудшилось. Родным пришлось вызывать скорую помощь. Парня положили в реанимационное отделение местной больницы. После чего он впал в кому.

19-летнего молодого человека задержали, и следователи ему уже предъявили подозрение по ч. 1 ст. 121 (Умышленное тяжелое телесное повреждение) КК Украины. Данная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 8 лет. Следствие продолжается.

Мы также писали о том, что в центре Киева водитель-иностранец убил пешехода ударом в шею. При этом инцидент произошел после того, как мужчина на машине не захотел пропустить человека на пешеходном переходе.